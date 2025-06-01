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Коммерсантъ FM
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В Брянской области поврежден еще один участок железной дороги

В Брянской области зафиксировано еще одно происшествие на железной дороге. Повреждение пути в районе 11 часов утра обнаружили на участке Унеча—Жеча.

Московская железная дорога (МЖД) сообщает, что железнодорожники выявили нарушение во время осмотра инфраструктуры специальной техникой. Движение поездов на поврежденном участке не осуществляется. Причину происшествия в МЖД не озвучили.

Подрыв моста и катастрофа поезда в Брянской области. Главное

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Поздним вечером субботы, 31 мая, в Выгоничском районе Брянской области в результате подрыва автомобильный мост рухнул на пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климово—Москва. По последним данным, погибли 7 человек, более 70 пострадали.

В соседней Курской области ночью 1 июня в Железногорском районе во время движения грузового локомотива из-за подрыва произошло обрушение моста. В результате произошедшего пострадали машинист и два его помощника. Оба происшествия расследуются СКР.

Сергей Толмачев, Воронеж

Фотогалерея

Последствия обрушения моста в Брянской области

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В Брянской области обвалился мост, когда под ним проезжал пассажирский поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом

В Брянской области обвалился мост, когда под ним проезжал пассажирский поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

В РЖД уточнили, что сход с рельсов пассажирского поезда №86 сообщением Климов—Москва произошел в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино—Выгоничи в Брянской области

В РЖД уточнили, что сход с рельсов пассажирского поезда №86 сообщением Климов—Москва произошел в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино—Выгоничи в Брянской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что «произошел подрыв моста»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что «произошел подрыв моста»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

СКР квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракт

СКР квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракт

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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В Брянской области обвалился мост, когда под ним проезжал пассажирский поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

В РЖД уточнили, что сход с рельсов пассажирского поезда №86 сообщением Климов—Москва произошел в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино—Выгоничи в Брянской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что «произошел подрыв моста»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

СКР квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракт

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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