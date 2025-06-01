В Брянской области поврежден еще один участок железной дороги

В Брянской области зафиксировано еще одно происшествие на железной дороге. Повреждение пути в районе 11 часов утра обнаружили на участке Унеча—Жеча.

Московская железная дорога (МЖД) сообщает, что железнодорожники выявили нарушение во время осмотра инфраструктуры специальной техникой. Движение поездов на поврежденном участке не осуществляется. Причину происшествия в МЖД не озвучили.

Поздним вечером субботы, 31 мая, в Выгоничском районе Брянской области в результате подрыва автомобильный мост рухнул на пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климово—Москва. По последним данным, погибли 7 человек, более 70 пострадали.

В соседней Курской области ночью 1 июня в Железногорском районе во время движения грузового локомотива из-за подрыва произошло обрушение моста. В результате произошедшего пострадали машинист и два его помощника. Оба происшествия расследуются СКР.

Сергей Толмачев, Воронеж