В Марий Эл готовы принять на реабилитацию пострадавших в Брянской области

Власти Марий Эл готовы принять в местные оздоровительные учреждения и лагеря пострадавших от подрыва моста в Брянской области. Об этом ТАСС сообщил глава республики Юрий Зайцев.

Юрий Зайцев отметил, что в регионе есть учреждения для реабилитации и отдыха, которые могут принять пострадавших. Медики Марий Эл, включая специалистов по реабилитации, также готовы помочь.

Глава республики также выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

В ночь на 1 июня в Брянской области с рельсов сошел поезд, следовавший по маршруту Климов—Москва. По последним данным, погибли 7 человек, пострадал 71 человек, включая троих детей. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что причиной аварии стал подрыв моста.

Влас Северин