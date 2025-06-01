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Глава Марий Эл выразил соболезнования после схода поезда в Брянской области

Глава Марий Эл Юрий Зайцев выразил соболезнования семьям погибших в после схода пассажирского поезда в Брянской области. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

Глава республики уточнил, что среди пострадавших есть и дети.

«Уверен, соответствующие органы разберутся в произошедшем и виновные будут наказаны. От всего сердца желаю мужества и сил родственникам погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим», — отметил Юрий Зайцев.

Ночью на 1 июня в Брянской области с рельсов сошел поезд, следовавший по маршруту Климов—Москва. Семь человек погибли, пострадали 66, среди них три ребенка. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что причиной инцидента стал подрыв моста.

Влас Северин

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