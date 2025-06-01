В Брянской области госпитализированы 47 человек в результате обрушения моста

После обрушения моста на поезд в Брянской области на 8:00 мск госпитализированы 47 человек, среди них трое детей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Три человека, в том числе один ребенок, находятся в тяжелом состоянии, уточнил господин Богомаз. Всем пострадавшим, по его словам, оказывается необходимая медицинская помощь.

Автомобильный мост в Брянской области обрушился на проходивший под ним пассажирский поезд накануне вечером. Несколько вагонов сошли с рельсов. На данный момент известно о семи погибших. Причиной происшествия в РЖД назвали «незаконное вмешательство в деятельность транспорта».

Екатерина Отрашкевич