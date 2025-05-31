В Мюнхене проходит финал Лиги чемпионов УЕФА
Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА проходит на Alianz Arena в Мюнхене. За кубок борются французский «Пари Сен-Жермен» и итальянский «Интер». Матч начался в 22:00 мск.
Фанаты ПСЖ на трибунах Alianz Arena в Мюнхене
Фото: Stephanie Lecocq / Reuters
Счет открыл «Пари Сен-Жермен» на 12-ой минуте. Мяч в ворота «Интера» забил Ашраф Хакими. На 20-ой минуте еще один год в ворота итальянской команды забил Дезире Дуэ.
В парижской полиции заявляли, что за порядком во французской столице после окончания матча будут следить 5,4 тыс. правоохранителей.
Подробнее о финале — в материале «Ъ» «Финалисты не по шаблону».