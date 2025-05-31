В Мюнхене проходит финал Лиги чемпионов УЕФА

Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА проходит на Alianz Arena в Мюнхене. За кубок борются французский «Пари Сен-Жермен» и итальянский «Интер». Матч начался в 22:00 мск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фанаты ПСЖ на трибунах Alianz Arena в Мюнхене

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Фанаты ПСЖ на трибунах Alianz Arena в Мюнхене

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Счет открыл «Пари Сен-Жермен» на 12-ой минуте. Мяч в ворота «Интера» забил Ашраф Хакими. На 20-ой минуте еще один год в ворота итальянской команды забил Дезире Дуэ.

В парижской полиции заявляли, что за порядком во французской столице после окончания матча будут следить 5,4 тыс. правоохранителей.

Подробнее о финале — в материале «Ъ» «Финалисты не по шаблону».