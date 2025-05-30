Полиция Парижа усилила меры безопасности перед финалом Лиги чемпионов

За порядком в Париже после финала Лиги чемпионов будут следить 5,4 тыс. полицейских и жандармов. Об этом в интервью французской газете Le Parisien рассказал префект полиции французской столицы Лоран Нуньес.

В финальном матче сыграют французский «Пари Сен-Жермен» и итальянский «Интер». Встреча пройдет 31 мая на Alianz Arena в Мюнхене.

По словам господина Нуньеса, в центре Парижа будет введен «особый режим безопасности». Власти столицы перекроют движение на площадь Шарля де Голля не будут пускать пешеходов. Правоохранители будут следить за порядком по всему городу, однако большая часть будет сосредоточена в районе Елисейских полей и домашнего стадиона ПСЖ Parc des Princes.

Также в районе Елисейских полей будут закрыты все коммерческие объекты кроме гостиниц. Господин Нуньес заявил, что префектура хочет защитить их и посетителей от мародеров, которые могут организовать беспорядки.

Таисия Орлова