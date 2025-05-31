Около 530 уроженцев ДНР находятся в украинском плену

Не менее 530 уроженцев Донецкой народной республики (ДНР) остаются в украинском плену. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Дарья Морозова.

«На сегодняшний день то количество граждан, которые к нам обратились, это 530 заявлений... Там есть косвенные либо прямые доказательства»,— сообщила омбудсмен в беседе с «РИА Новости». Все собранные по этому поводу данные направили в Минобороны России с надеждой возвращения граждан домой, заверила госпожа Морозова.

С 23 по 25 мая Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «1000 на 1000». В результате в Россию вернулись сотни мирных граждан и военнослужащих — уроженцы разных регионов, включая Нижегородскую, Свердловскую и Кемеровскую области. После завершения обмена уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что в украинском плену остаются еще 34 мирных жителя Курской области. Еще 20 человек в ходе обмена удалось вывезти с территории Украины.