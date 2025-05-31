Китайцы выбирают русских жен

Китайцы стали чаще искать жен в России. Они не могут позволить себе свадьбу с соотечественницами из-за слишком большой суммы выкупа и подарков. Теперь же мужчины обращают внимание на невест из соседних стран, в том числе на россиянок, пишет The Times. Решать их проблему стали агентства, которые подбирают кандидаток из-за рубежа. Об особенностях русско-китайского брачного рынка расскажет Анастасия Таслунова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В 2024 году в КНР зарегистрировали 6 млн браков. Для страны это самый низкий показатель за последние 40 лет. У антирекорда две причины: нехватка женщин и нехватка денег на женщин. Китайцы, которых в стране на 30 млн больше, чем китаянок, должны выплачивать за невесту «цайли». Это неформальное приданое в виде недвижимости, золота и других подарков.

«Цайли» в среднем обходится жениху в $80 тыс. Нехватка невест в Китае связана и с изменившимися требованиями граждан, объясняет обозреватель пекинского представительства ТАСС Андрей Кириллов: «Когда китайцам были еще доступны методы определения пола будущего ребенка, то, сообразив, что будет девочка, многие семьи предпочитали избавляться от ребенка, поскольку аборты в Китае не запрещены и достаточно широко практикуются. Все-таки в семьях традиционно всегда предпочитали мальчика. Молодые люди не вступают в брак до тех пор, пока не обзаведутся квартирой, машиной и каким-то определенным положением в обществе.

Некоторые девушки не хотят выходить замуж. То есть это не столько связано с амбициями юношей, сколько с предпочтениями женщин».

Из-за этого в Китае выросла целая индустрия брачных агентств, которые ищут уже не таких требовательных невест за рубежом. Сервисы активно продвигаются в местных соцсетях. В России тоже есть подобные брачные агентства. Но уже для поиска жениха из КНР. Например, в Москве работают фирмы «Китайский муж» и «Китайское сердце». Чтобы познакомиться, например, житель Пекина, должен оставить анкету на китайском сайте, а москвичка — уже на российском.

Выбрать понравившийся профиль может только потенциальный жених, поскольку именно мужчины подают заявку за деньги. Россиянки присылают анкеты бесплатно. Такой фильтр соответствует их интересам, говорит владелец петербургского агентства «Мейлишкав» Павел Степанец: «Так как для девушек бесплатно, анкет приходит много. В день приходит две-три анкеты, а с китайской стороны запросов больше, так как там платные услуги. Но не все хотят платить деньги, скажем честно. Славянских девушек в первую очередь интересует финансовая составляющая будущего партнера, но не все китайцы могут соответствовать этим требованиям. Цены нашего агентства — в среднем это несколько десятков тысяч юаней. Это помогает отсеять тех ребят, у которых не очень хорошо с финансовым положением».

За последние четыре года было зарегистрировано 10 тыс. браков между россиянками и китайцами. При этом многих потенциальных невест, которые планируют свадьбу с женихом из КНР, будет ждать несколько сюрпризов, как приятных, так и не очень, в том числе связанных с отношением к деньгам, рассказывает Оксана, которая почти два года замужем за китайцем: «У китайцев есть такая фишка — "показать лицо". То есть если отношения только начинаются, то они завалят тебя подарками, водят в рестораны, за все везде заплатят, но когда начинается совместная жизнь, и бюджет может делиться пополам.

Китайские мужчины любят отдавать бюджет девушке, потому что им так легче, им не надо думать, как заплатить за коммунальные услуги или что-то купить для дома. Им легче отдать большую часть денег девушке, чтобы она ими распоряжалась».

Последние три года в Китае падает рождаемость. На конец 2024-го в стране проживает 1,4 млрд человек.

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Егор Парфенов, Андрей Дубков, Анастасия Таслунова