Условия для Украины ухудшаются каждый день, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он подчеркнул, что при отказе от мирного урегулирования страна рискует потерять Сумы, Харьков, Одессу и другие территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы с самого начала говорили, что каждый день отдаления дипломатического решения этого конфликта ухудшает условия для Украины»,— отметил господин Картаполов в комментарии ТАСС.

Если президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на уступки для разрешения конфликта, «и без Запорожья останутся, и без Днепропетровска, без Сум, без Харькова и без Одессы с Николаевом», уточнил парламентарий.

В конце апреля помощник президента России Николай Патрушев оценил перспективу развития Одессы и других причерноморских регионов Украины. По его словам, будущее города не связано с «киевским режимом». Жители украинских регионов, убежден господин Патрушев, должны сами выбирать свое будущее. На вопрос ТАСС, претендует ли Россия на украинские порты, в частности в районе Одессы, помощник президента заметил, что страна всегда учитывает «волеизъявление народа».