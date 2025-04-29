Патрушев считает, что будущее Одессы не связано с «киевским режимом»

Большинство жителей Одессы не имеют ничего общего с нынешними властями Украины, утверждает помощник президента РФ Николай Патрушев. По его словам, жители регионов Украины, в том числе причерноморских, должны сами определять свое будущее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Патрушев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Николай Патрушев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«И вряд ли они связывают свою судьбу с неонацизмом. Безвольно подчиняться киевской нелегитимной власти они не хотят... У Одессы и подавляющего большинства ее жителей нет ничего общего с киевским режимом»,— сказал господин Патрушев в интервью ТАСС.

Он утверждает, что сейчас порт Одессы «превращен в хаб для переброски вооружения» и «пункт базирования морских диверсантов». На вопрос, претендует ли Россия на украинские порты и поднимет ли этот вопрос в процессе урегулирования, Николай Патрушев ответил: «Наша страна уважает волеизъявление народа. Это видно по опыту вхождения в состав России Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии».

МИД РФ сообщал, что Великобритания и Франция обсуждали интервенцию в черноморские порты Украины, в частности Одессы. Как утверждает господин Патрушев, страны НАТО проводят вблизи российских границ масштабные учения, на которых отрабатывают наступление «от Вильнюса до Одессы».

О вызовах и угрозах на морях для России — в интервью Николая Патрушева «Ъ».