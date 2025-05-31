Песков: Франция стоит на пути усиления давления на Россию

Франция вместо мирного урегулирования склоняется к усилению давления на Россию, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Франция не стоит на пути мира, Франция стоит на пути усиления давления на Россию. По-прежнему Франция надеется, что от России можно чего-то добиться давлением»,— убежден представитель Кремля.

По словам господина Пескова, это говорит о категорическом непонимании сути России. Он выразил сожаление из-за того, что президент Франции Эмманюэль Макрон «не понимает реального положения дел».

Господин Макрон в последние дни неоднократно выступал с критикой в адрес российских властей из-за военного конфликта на Украине. В частности, он усомнился в искренности намерений России урегулировать ситуацию. Президент Франции говорил, что европейские страны вместе с американскими партнерами работают над новыми антироссийскими санкциями. Он также призвал президента США Дональда Трампа отреагировать на «цинизм» Владимира Путина.