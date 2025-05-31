Израиль заявил о ликвидации командира ракетного подразделения «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации Мохаммада Али Джамуля. Он командовал ракетным комплексом «Хезболлы» в районе Дейр-эз-Захрани на юге Ливана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amir Cohen / Reuters Фото: Amir Cohen / Reuters

Согласно пресс-релизу ЦАХАЛа, своими действиями Али Джамуль грубо нарушал договоренности о прекращении огня между Израилем и Ливаном. Его обвиняют в совершении «многочисленных ракетных атак на израильских мирных граждан» и военнослужащих ЦАХАЛа, а также восстановлении террористической инфраструктуры «Хезболлы» в упомянутом районе.

В апреле Ливан направил 4,5 тыс. солдат к израильской границе. В том же месяце Израиль нанес удар по Бейруту и заявил об уничтожении «инфраструктуры, где хранились высокоточные ракеты» «Хезболлы». По словам израильской стороны, ракеты на этой территории хранились в нарушение договоренностей с Ливаном. 17 мая ЦАХАЛ сообщил о ликвидации одного из полевых командиров «Хезболлы».