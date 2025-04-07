Ливан направит 4,5 тыс. солдат к израильской границе

Президент Ливана Жозеф Аун заявил, что правительство страны разместит 4,5 тыс. военнослужащих на границе с Израилем. По словам господина Ауна, это необходимо, чтобы власти смогли установить контроль над южной частью Ливана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sarah Meyssonnier / Pool / Reuters Фото: Sarah Meyssonnier / Pool / Reuters

Президент добавил, что присутствие израильской армии в некоторых районах страны сильно усложняет ситуацию для правительства. Он призвал Соединенные Штаты оказать давление на Тель-Авив, чтобы тот вывел свои вооруженные силы с ливанской территории.

По сообщению NNA, Жозеф Аун подчеркнул, что Ливан намерен добиться разоружения шиитской милиции «Хезболла» и вывода ее боевых подразделений с юга региона. При этом он подчеркнул, что партия является «частью Ливана» и что правительство продолжит диалог с ней в рамках мирного урегулирования кризиса.

В ноябре 2024 года Ливан и Израиль согласовали перемирие. Израиль обязался вывести свои части с ливанского юга, однако выполнил условия договоренностей частично. Сейчас ВС Израиля сохраняют присутствие в пяти точках в Ливане.