Ливан направит 4,5 тыс. солдат к израильской границе
Президент Ливана Жозеф Аун заявил, что правительство страны разместит 4,5 тыс. военнослужащих на границе с Израилем. По словам господина Ауна, это необходимо, чтобы власти смогли установить контроль над южной частью Ливана.
Фото: Sarah Meyssonnier / Pool / Reuters
Президент добавил, что присутствие израильской армии в некоторых районах страны сильно усложняет ситуацию для правительства. Он призвал Соединенные Штаты оказать давление на Тель-Авив, чтобы тот вывел свои вооруженные силы с ливанской территории.
По сообщению NNA, Жозеф Аун подчеркнул, что Ливан намерен добиться разоружения шиитской милиции «Хезболла» и вывода ее боевых подразделений с юга региона. При этом он подчеркнул, что партия является «частью Ливана» и что правительство продолжит диалог с ней в рамках мирного урегулирования кризиса.
В ноябре 2024 года Ливан и Израиль согласовали перемирие. Израиль обязался вывести свои части с ливанского юга, однако выполнил условия договоренностей частично. Сейчас ВС Израиля сохраняют присутствие в пяти точках в Ливане.