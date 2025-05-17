ЦАХАЛ сообщил о ликвидации командира «Хезболлы» на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по району Шакиф на юге Ливана. В результате атаки, как утверждается, был ликвидирован один из полевых командиров «Хезболлы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Israel Defense Forces / Handout / Reuters Фото: Israel Defense Forces / Handout / Reuters

«Террорист участвовал в восстановлении террористической инфраструктуры “Хезболлы" в этом районе. Восстановление террористической инфраструктуры и связанная с этим деятельность представляют собой вопиющее нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном»,— сказано в Telegram-канале ЦАХАЛа.

Ранее нарушением договоренностей между двумя странами Израиль назвал хранение высокоточных ракет «Хезболлы» в Бейруте. Этому предшествовал удар израильской армии по складу с боеприпасами в этом городе. В ЦАХАЛе заверили, что перед применением оружия объявили эвакуацию, чтобы предупредить мирных граждан.