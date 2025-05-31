В Европе допускают, что Трамп «бросит» Украину

Британские и французские чиновники провели встречу по Украине в Гааге. На переговорах была «гнетущая» атмосфера, пишет газета The Telegraph со ссылкой на источники. В частности, обсуждался вопрос о том, что президент США Дональд Трамп «бросит» Украину, и Евросоюзу придется поддерживать Киев без Вашингтона.

Представители Великобритании и Франции, участвовавшие во встрече, допустили, что с темы размещения миротворческих войск на Украине следует переключиться на возможную потерю помощи со стороны США. «Давайте будем реалистами и признаем, что США никогда не останутся на борту»,— отметил собеседник The Telegraph.

По его словам, на переговорах в Гааге речь в основном шла о том, как сохранить долгосрочную поддержку Киева, если Вашингтон ограничится лишь предоставлением разведданных. Источник газеты добавил, что актуальным остается и экономическое давление на Россию.

На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио заявлял об отсутствии военных гарантий для Украины после заключения сделки по полезным ископаемым. Несмотря на совместную разработку месторождений, никаких других условий у этого соглашения нет, подчеркивал господин Рубио. Позднее он уточнял, что поставки вооружения Киеву не остановлены, но решение о новых пакетах помощи еще не принято.