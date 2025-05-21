Рубио: США не давали Украине военных гарантий в рамках сделки по ископаемым

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в рамках соглашения об экономическом партнерстве с Украиной не предусмотрены гарантии военного характера. Вместе с тем, по его словам, Вашингтон не исключает возможности введения «разрушительных санкций» против Москвы, если мир не будет достигнут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

«Никаких военных гарантий нет»,— сказал Марко Рубио на слушаниях в Палате представителей, комментируя соглашение о совместной разработке украинских полезных ископаемых (цитата по «РИА Новости»).

«Президент ясно дал понять, что у него есть варианты по усилению санкций против России, если это потребуется. Он бы предпочел, чтобы стороны согласились на мирное соглашение, но, если это не сработает, он прекрасно осознает возможности разрушительных санкций»,— отметил он.

30 апреля Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Украина заключили сделку об экономическом партнерстве. Президент Украины Владимир Зеленский ратифицировал его 12 мая. Соглашение предусматривает создание инвестиционного фонда для восстановления Украины. Киев будет вносить в этот фонд 50% доходов от будущей монетизации государственных природных ресурсов (нефть, газ, минералы). Как пояснил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, американская сторона сможет зачислять новую военную помощь в качестве взноса. Изначально Украина требовала вписать в соглашение гарантии безопасности от США, но американская сторона отвергла этот пункт.

Лусине Баласян