МИД ФРГ: Германия не ставит своей целью военное поражение России на Украине

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Германия стала «немного честнее» в отношении России. По его словам, ФРГ уже не ставит своей целью поражение России в военном конфликте на Украине. Господин Вадефуль также отверг заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о том, что Германия занимается «провоцированием войны», допуская производство дальнобойного оружия на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йоханн Вадефуль

Фото: Pedro Rocha / File Photo / Reuters Йоханн Вадефуль

Фото: Pedro Rocha / File Photo / Reuters

«Полного поражения в смысле капитуляции России с ее ядерным оружием ожидать не приходилось. В этом отношении мы теперь стали немного честнее»,— сказал Йоханн Вадефуль в интервью газете Suddeutsche Zeitung.

При этом министр подчеркнул, что Германию и Россию уже нельзя назвать странами, находящимися в положении «явного мира». Давление на Москву следует продолжать и в рамках санкций, убежден господин Вадефуль.

28 мая в Берлине прошли переговоры канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Украины Владимира Зеленского. По итогам встречи господин Мерц подтвердил готовность ФРГ продолжать военную поддержку Украины, в том числе в разработке нового дальнобойного оружия. Министр обороны Германии Борис Писториус уточнил, что на помощь Киеву направят около €5 млрд.

Подробности — в материале «Ъ» «Мерцающая Украина».