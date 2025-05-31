Орбан считает украинцев причастными к 80% международного мошенничества

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину опасной страной и выступил против ее интеграции в Евросоюз (ЕС). По его словам, 80% случаев банковского мошенничества осуществляется «украинской организованной преступностью и мафией».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leon Neal / Pool / Reuters Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Господин Орбан поднял эту тему во время вчерашнего получасового интервью на радио. Первые 23 минуты эфира были посвящены Украине, ЕС и международным вопросам, отмечает портал HVG. Венгерский премьер в числе прочего заявил, что недавно была раскрыта «украинская мошенническая сеть». Он уточнил, что банковское мошенничество существует уже давно, но в наши дни «аферы стали изощренными, и за большинством преступлений стоят международные сети».

По мнению Виктора Орбана, сотрудничать с Украиной можно, но ей не следует предоставлять те же права, что и всем членам ЕС. Вместо этого нужно достигать соглашений с Украиной отдельно по каждому вопросу, чтобы это было выгодно и Венгрии, и ЕС, уверен он.

В апреле в Венгрии стартовал общенациональный опрос по теме принятия Украины в ЕС. Сам премьер-министр проголосовал против членства страны. Итоги опроса планируют подвести в июне, далее — направить в Брюссель. В мае господин Орбан заявил, что украинские спецслужбы начали операцию по срыву венгерского референдума. Он обвинил Украину в шпионаже и оказании давления на народ Венгрии.