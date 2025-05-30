График разводки Дворцового моста в Петербурге изменится в ночь с 30 на 31 мая

В ночь с 30 на 31 мая в центре Петербурга изменится график разводки Дворцового моста. В честь дня рождения исторической переправы ее разведут раньше — в 23:55, сообщили в СПб ГБУ «Мостотрест».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Как уточнили в ведомстве, разводка Дворцового моста в ночь на субботу получит традиционное музыкальное сопровождение благодаря мероприятию «Музыка Дворцового моста», проходящему, в свою очередь, в рамках звукового ночного шоу «Поющие мосты».

В графике разводки остальных мостов изменений нет — они поднимут свои пролеты по расписанию, отмечается в сообщении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по случаю праздничных мероприятий в честь Дня города в Петербурге в ночь на 31 мая вновь зажгут факелы Ростральных колонн.

Подробнее о том, какие культурные мероприятия будут проходить в Петербурге на этих выходных и в течение следующей недели — в афише «Ъ-СПб».

Андрей Цедрик