PIZZA на ROOF FEST, «Три товарища» в ДК им. Горького и «Петровские ассамблеи 3.2.2»

Зарядиться летним настроением и радостью петербуржцам и гостям нашего города помогут зажигательная музыка, кино под открытым небом, картины художников Пермского края, «Поющие мосты» — но обо всем по порядку. Настраивайтесь на хороший лад и читайте о самых интересных культурных событиях грядущей недели в нашей традиционной афише. Романтики и прагматики, любители рэпа и оперы — каждый найдет здесь что-то себе по душе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель группы PIZZA Сергей Приказчиков

Фото: фестиваль ROOF FEST Основатель группы PIZZA Сергей Приказчиков

Фото: фестиваль ROOF FEST

Закончить рабочую неделю и начать новое культурное путешествие можно большим летним концертом на крыше — 30 мая группа PIZZA выступит на фестивале ROOF FEST. Фанаты любят коллектив за огромный и неисчерпаемый мир эмоций и искренности, в который невольно погружается каждый, кто знакомится с творчеством музыкантов.

Группу PIZZA знают и любят те, кто ценит особый мелодизм в музыке, узнаваемый и греющий душу вокал, а еще строки, которые стали своеобразными символами поколения. «Оружие», «Улыбка», «Лифт» и другие хиты исполнителей стали настоящей классикой. Свежие треки PIZZA также находят отклик у публики и мгновенно обретают популярность. «Триумфальная» — яркий тому пример: эта песня заставляет улыбаться и верить в то, что все обязательно будет хорошо. Организаторы обещают гостям яркое и запоминающееся выступление от начала и до конца — так что берите с собой хорошее настроение и отправляйтесь на ROOF FEST. Также в этом сезоне петербуржцев ждут IOWA, «Моя Мишель», «Сурганова и Оркестр», а еще — Диана Арбенина с «Ночными снайперами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт «Классика на Дворцовой»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Концерт «Классика на Дворцовой»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Также 30 мая в честь Дня города состоится уже традиционный гала-концерт «Классика на Дворцовой». В программе 26 номеров, представляющих собой сюжетные мини-спектакли, на сцену выйдут более сотни артистов.

В этом году для жителей и гостей Северной столицы будут выступать тенора Раме Лахай (Косово), Саннибой Дладла (ЮАР — Германия), Андрей Данилов (Россия — Германия) и Алихан Зейналла (Казахстан), сопрано Сара Бланш (Испания) и «стратосферное сопрано» Нина Миносян (Армения), баритон Владислав Сулимский (Россия), меццо-сопрано Виктория Каркачева (Россия) и Алина Черташ (Россия). Специальными гостями станут баянист Айдар Гайнуллин и трубач Петр Востоков.

Весь вечер на сцене будет Академический симфонический оркестр Петербургской филармонии под руководством одного из лучших дирижеров страны Артема Абашева, а также Концертный хор Санкт-Петербурга под управлением заслуженного артиста России Владимира Беглецова. Вход на Дворцовую площадь бесплатный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Симфонический оркестр Санкт-Петербургского Музыкального театра имени Шаляпина «Симфония» под управлением Фабио Мастранджело

Фото: музыкальный театр имени Шаляпина Симфонический оркестр Санкт-Петербургского Музыкального театра имени Шаляпина «Симфония» под управлением Фабио Мастранджело

Фото: музыкальный театр имени Шаляпина

Для тех же, кто страстно и всей душой любит не только наш город, но и классическую музыку, однако не может остановить свой порыв к искусству,— в ночь на 31 мая на Адмиралтейской набережной вновь зазвучат «Поющие мосты». На этот раз — Дворцовый. Создавать незабываемую атмосферу в эту ночь будет симфонический оркестр Санкт-Петербургского музыкального театра им. Шаляпина «Северная симфония» под управлением маэстро Фабио Мастранджело.

Днем 31 мая можно посетить Благотворительный бал цветов в отеле «Талион» на набережной Мойки, 59. Бал приурочен ко Дню защиты детей и направлен на привлечение внимания общественности к проблеме детского травматизма в ДТП, а также к необходимости своевременной профессиональной реабилитации. Все средства, собранные в ходе бала, направят на помощь детям, получившим травмы в авариях. В рамках мероприятия предусмотрена культурная программа, включающая выступление артистов балета, экскурсию по историческим залам, а также благотворительный аукцион.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Птица» / Bird Великобритания, США, Франция, Германия, 2024 Режиссер: Андреа Арнольд

Фото: Про:взгляд Кадр из фильма «Птица» / Bird Великобритания, США, Франция, Германия, 2024 Режиссер: Андреа Арнольд

Фото: Про:взгляд

Любители вкусной еды и просмотра фильмов на свежем воздухе 31 мая могут посетить Василеостровский рынок. В этот день Ozon Fresh открывает там летний кинотеатр под открытым небом. Зрителей ждет бесплатный показ картины «Птица» — бунтарской драмеди о жизни подростков. В программе — попкорн и шезлонги. 5 июня жители и гости города смогут увидеть здесь бытовую микродраму про маленького человека «Мелочи жизни», а 8 июня — завораживающе красивую и нежную картину «Черный чай».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль «Петровские Ассамблеи»

Фото: Елена Бледных Фестиваль «Петровские Ассамблеи»

Фото: Елена Бледных

1 июня на «Газпром Арене» в рамках «Петровских ассамблей 3.2.2» выступят «брат» всей молодежи MACAN и новый женский голос поколения Scirena. Шоу обещает быть шумным, энергичным и заряжающим всех неравнодушных к музыке на новые творческие подвиги. Также на сцене одного из крупнейших стадионов Европы выступят белорусские рэперы nkeeei, unique и ARTEM SHILOVETS, хабаровская группа Tritia и другие популярные хитмейкеры. По традиции билеты на трибуны будут продавать по символической цене в 322 рубля — в честь 322-летия города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шоу «Бурлеск»

Фото: «Королевский цирк» Гии Эрадзе и «Росгосцирк» Шоу «Бурлеск»

Фото: «Королевский цирк» Гии Эрадзе и «Росгосцирк»

2 и 3 июня можно с семьей, в компании друзей или в одиночку сходить в цирк. В Петербурге продолжаются гастроли проекта «Бурлеск» — увлекательного шоу, которое представляют на манеже Большого Санкт-Петербургского государственного цирка на Фонтанке продюсерский центр «Королевский цирк» Гии Эрадзе и компания «Росгосцирк».

«Бурлеск» был создан на основе номеров, покоривших княжеский дом Монако. После победы артистов на 43-м Международном цирковом фестивале в Монте-Карло, масштабных гастролей в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре и большого всероссийского гастрольного тура шоу презентовали жителям и гостям Петербурга. Как отмечают организаторы, шоу «Бурлеск» отличает особый стиль и фирменный почерк Гии Эрадзе: синтез жанров и феерия фэшн-цирка, эксклюзивные костюмы и образы от лучших российских дизайнеров и художников, авторская музыка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солистка театра Ла Скала, Кьяра Таиджи

Фото: фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» Солистка театра Ла Скала, Кьяра Таиджи

Фото: фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга»

Международный музыкальный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» под руководством заслуженной артистки России Марии Сафарьянц 25 мая торжественно открыл XXXII летний сезон в Мраморном зале Российского этнографического музея. 4 июня в штаб-квартире Российского географического общества впервые состоится концерт фестиваля c участием звезд мировой оперной сцены: одного из ведущих теноров нашего времени с блистательной мировой карьерой Липарита Аветисяна и оперной дивы, признанной любимой певицей Ватикана, а также любимицей зрителей Италии и одной из самых ярких звезд итальянского телевидения, солистки легендарного театра Ла Скала Кьяры Таиджи (сопрано).

В рамках концерта прозвучат музыка из мировых киношедевров о путешествиях в сопровождении кинокадров из таких фильмов, как «Земля Санникова», «Красная палатка», «Долгая дорога в дюнах», а также коронные оперные партии вокалистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Три товарища»

Фото: Музыкальный театр им. Ф.И. Шаляпина Сцена из спектакля «Три товарища»

Фото: Музыкальный театр им. Ф.И. Шаляпина

В четверг, 5 июня, Музыкальный театр имени Шаляпина представит на сцене Дворца искусств Ленинградской области (ДК им. Горького) спектакль «Три товарища» композитора Евгения Загота по одноименному роману Эриха Марии Ремарка. Это история о «потерянном поколении» — молодых людях, переживших Первую мировую войну, но не сумевших найти свое место в мирной жизни.

Послевоенная Германия 20-х годов XX века, в которой жизнь главных героев — трех товарищей, Роберта, Ленца и Кестера, прошедших сражения Первой мировой войны,— наполнена страшными воспоминаниями, отвлечься от которых помогает только работа в автомастерской, гонки и выпивка. И вдруг в эту жизнь, практически лишенную смысла, влетает очаровательная девушка — Пат. Она наполняет Роберта желанием жить и дарит призрачную надежду на светлое будущее, заполняя все вокруг внезапно вспыхнувшим чувством. Роман «Три товарища» — разговор о вечных ценностях, жертвенности, любви, дружбе, верности самим себе и друг другу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт «Времена года #Белые ночи»

Фото: Amadeus Concerts Концерт «Времена года #Белые ночи»

Фото: Amadeus Concerts

Для любителей Вивальди и просто хорошей музыки есть отличные новости — 6 июня в Петрикирхе состоится концерт «Времена года #Белые ночи» от Amadeus Concerts. Музыкальная классика всех времен года прозвучит в самом большом лютеранском храме России. Вивальди — это красота, мощь, изысканность, выразительность и порыв одновременно. Исполнители: ведущие музыканты Северной столицы, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Колыванова. Разговор с Монро

Фото: Музей Фаберже Мария Колыванова. Разговор с Монро

Фото: Музей Фаберже

7 июня в Музее Фаберже стартует выставка «Открытый мир. Современное искусство Пермского края». Ее задача — показать своеобразие пермского искусства, его уникальные черты, не повторяющиеся в других регионах страны и уходящие в глубину истории. Пермский звериный стиль, пермская деревянная скульптура находят отзвук в творчестве современных художников. В экспозиции в режиме «клавиатуры упоминаний» также найдут отражение сюжеты, связывающие Пермь через фигуры Сергея Дягилева и Бориса Пастернака с мировым культурным наследием.

В экспозиции будет представлено более 110 живописных, графических и скульптурных произведений, созданных в основном в конце XX — начале XXI века, а также коллекция пермских исторических артефактов эпохи бронзы, оказывающих влияние на формирование символов региональной идентичности. Своего рода визуальным эпиграфом выставки выступают работы авангардистов начала 1920-х годов: Петра Субботина-Пермяка и его современников.

Данная выставка продолжила масштабный проект культурно-исторического фонда «Связь времен» и Музея Фаберже, посвященный искусству российских регионов и приуроченный к 80-летию Великой Победы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Фрида»

Фото: «Колизей Арена» Сцена из спектакля «Фрида»

Фото: «Колизей Арена»

Вечером 7 июня можно посмотреть спектакль «Фрида», который дают на сцене «Колизей Арены». На работу над этой постановкой Наталью Зайкову вдохновили личность и трагическая биография мексиканской художницы Фриды Кало. Точеная пластика фламенко по своей грации и символизму каждого движения созвучна картинам Кало, в которых все элементы наделены определенным смыслом. Спектакль построен на органичном взаимодействии танца и авторского видеоряда. За более чем 14 лет спектакль был показан в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи, Баку (Азербайджан), Бресте (Белоруссия), Лимассоле (Кипр), Перми, Великом Новгороде, Липецке, Петрозаводске, Архангельске, Мурманске, Кирове, Челябинске, Магнитогорске и Череповце — всего более двухсот показов. В ролях: Наталья Зайкова (танец), Константин Фролов (танец), Татьяна Шишкова (вокал), Владимир Слободин (гитара), Алексей Парфенов (гитара), Сергей Коняев (перкуссия), Вячеслав Кусков (фортепиано). Автор и режиссер: Наталья Зайкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из балета «Лебединое озеро» на сцене Эрмитажного театра

Фото: «Санкт-Петербургский балет» Сцена из балета «Лебединое озеро» на сцене Эрмитажного театра

Фото: «Санкт-Петербургский балет»

8 июня — прекрасный день, потому что его завершение украшает собой легендарный балет «Лебединое озеро», который в этот вечер дают на сцене Эрмитажного театра. Это произведение — без прикрас душа русского балета. В основе сюжета лежит история любви и проклятья, которая найдет отклик в сердце каждого. Это и жажда жизни, и надежда на счастье, и воспевание идеала красоты. Главные действующие лица — принцесса Одетта, влюбленный принц Зигфрид, а также злой колдун Ротбарт. Театр-постановщик: Санкт-Петербургский театр балета им. Чайковского (художественный руководитель — Елизавета Меньшикова) в сопровождении Балтийского малого симфонического оркестра.

Подготовила Дарья Астанина