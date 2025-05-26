В честь 322-летия Петербурга в городе зажгут Ростральные колонны и подсветят мосты

В честь Дня города в Петербурге дважды будут зажигать факелы Ростральных колонн — непосредственно в день праздника, утром 27 мая, и в ночь на 31 мая, когда в Северной столице будет проходить традиционный концерт «Музыка Дворцового моста». Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дарья Драй, Коммерсантъ Фото: Дарья Драй, Коммерсантъ

В День города факелы Ростральных колонн зажгут в 10:00, одновременно с началом церемонии возложения цветов к памятнику Петру I на Сенатской площади. Они будут гореть до 11:00. Также факелы зажгутся на 10 минут в ночь с 30 на 31 мая — с 23:55 до 00:05.

Также в честь дня рождения города мост Бетанкура, а также Дворцовый и Троицкий будут подсвечены цветами российского флага. Сиять триколором переправы будут с 22:45 до 03:00 среды 28 мая.

Подробнее о том, какие культурные мероприятия будут проходить в Северной столице в период с 23 мая по 1 июня, — читайте в еженедельной афише «Ъ-СПб».

Дарья Астанина