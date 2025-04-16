ЗакС Ленобласти вручил благодарность журналистке петербургского «Коммерсанта»

Законодательное собрание Ленинградской области наградило старшего корреспондента отдела бизнеса и финансов редакции «Коммерсантъ Санкт-Петербург» Александру Тен благодарностью за многолетнюю плодотворную деятельность в сфере журналистики и активную гражданскую позицию. Грамоту госпоже Тен вручил депутат областного парламента от фракции КПРФ Дмитрий Звонков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Господин Звонков лично приехал в редакцию петербургского «Коммерсанта» и пообщался с Александрой Тен и ее коллегами. Он пожелал госпоже Тен продолжать объективно освещать деятельность парламента Ленобласти.

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Дарья Астанина