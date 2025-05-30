Реготделение «Единой России» определило кандидатуру Дмитрия Махонина для выдвижения на новый срок

30 мая на заседании Президиума политического совета Всероссийской партии «Единая Россия» Пермского края были подведены итоги предварительного голосования по выборам губернатора. Как сообщает пресс-служба регионального отделения, кандидатура Дмитрия Махонина была определена для согласования с Президиумом Генсовета партии и его выдвижения от реготделения кандидатом на должность губернатора Прикамья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора пермского края Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Напомним, в марте Президиум регионального политсовета партии «Единая Россия» выдвинул две кандидатуры для участия в праймериз по выборам губернатора Прикамья. В список вошли действующий глава региона Дмитрий Махонин и бывший министр сельского хозяйства Прикамья Александр Козюков. Как подчеркнул господин Махонин в своем официальном telegram-канале, его выбор идти на второй срок поддержал Президент России Владимир Путин.