Одна конфискация на двоих

Конституционный суд (КС) подтвердил правомерность конфискации автомобиля у супруги осужденного за неоднократное вождение в нетрезвом виде. Как говорится в постановлении, опубликованном на сайте суда 30 мая, такая мера оправдана общественной опасностью преступления и не теряет превентивного эффекта даже в случае смерти нарушителя. Впрочем, страховкой от изъятия автомобиля по вине одного из супругов может стать брачный договор, напоминает юрист.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Проверку положений ст. 104.1 Уголовного кодекса (УК), предусматривающей конфискацию автомобиля за повторное пьяное вождение, инициировала жительница Абакана Оксана Андриянова. Как следует из материалов дела, в 2023 году ее мужа приговорили к исправительным работам за повторное пьяное вождение (ст. 264.1 УК). Суд также конфисковал автомобиль Toyota Prius, находившийся в совместной собственности супругов. Через два месяца после вступления приговора в законную силу мужчина скончался, и конфискованный автомобиль был изъят судебными приставами уже после его смерти.

Госпожа Андриянова в своей жалобе в КС указывала, что преступления не совершала, а примененная в деле трактовка закона противоречит ст. 35 Конституции, которая запрещает принудительное изъятие имущества для государственных нужд без равноценной компенсации.

Между тем согласно Семейному кодексу супруги самостоятельно отвечают по своим обязательствам. Поэтому, жаловалась заявительница, спорная норма УК, допуская конфискацию общего автомобиля в случае совершения преступления одним из супругов, фактически вводит коллективную ответственность за такие нарушения, как повторное пьяное вождение или езда без прав.

Однако КС с Оксаной Андрияновой не согласился. Конфискация транспортного средства, находящегося в совместной собственности, действительно ведет к ограничению имущественных прав невиновного в преступлении супруга, подтвердил суд. Но такое ограничение оправдано необходимостью снижения риска совершения новых подобных преступлений. По мнению КС, понимание того, что езда в нетрезвом виде может затронуть не только виновного, но и всю семью, усиливает действенность оспариваемой нормы и выступает дополнительным фактором сдерживания. Тем более что особый правовой статус семьи и сам характер супружеских отношений «предполагают возможность влияния одного супруга на другого», отмечается в постановлении. И даже смерть супруга, который был виновником преступления, не отменяет цели наказания, настаивает КС, тем более что приговор вступил в силу до его гибели.

Ранее КС уже неоднократно подтверждал правомерность конфискации автомобиля за повторное пьяное вождение как меру, которая «соразмерна общественной опасности деяния, носит оправданный и объективно обоснованный характер, направлена на обеспечение общественной безопасности», даже если машина была единственным источником дохода осужденного или находилась в залоге. Однако россияне продолжают испытывать на прочность соответствующую норму закона. Напомним, что поправки к УК, предусматривающие изъятие автомобилей за повторную езду в нетрезвом виде и еще ряд нарушений, начали действовать с июля 2022 года, и объемы конфискации постоянно растут.

В 2024 году, по данным судебной статистики, у нетрезвых водителей отобрали более 11 323 машин, в то время как годом ранее — всего 7344.

Гарантией защиты прав одного из супругов от конфискации по вине другого, согласно позиции Верховного суда (ВС), может служить брачный договор. Так, совсем недавно коллегия ВС по уголовным делам защитила автомобиль, который находился в раздельной собственности одного из супругов, и отменила приговор в части его конфискации. Брачный договор остается «страховкой» от изъятия личного имущества одного из супругов, полагает управляющий партнер адвокатского бюро «Астериск» Владимир Хантимиров, ведь КС признал правомерным конфискацию автомобиля, обладающего правовым статусом общего имущества. Если же супруг выделил автомобиль как свое личное имущество, то это станет препятствием для его конфискации в связи с правонарушением, совершенным другим супругом, резюмирует эксперт.

Анастасия Корня