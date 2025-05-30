В суд направили для рассмотрения дело в отношении наемника ВСУ из Армении

Генпрокуратура России утвердила обвинение гражданину Армении Армену Баляну. Его обвиняют в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Дело передали для рассмотрения в Херсонский областной суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Следственный комитет России Фото: Следственный комитет России

Мужчина приехал на Украину через Молдавию в 2022 году и вступил в 124-ю бригаду территориальной обороны ВСУ. С ноября 2022-го по декабрь 2023 года наемник участвовал в боях против ВС РФ в Херсонской области, ДНР и ЛНР. За это он ежемесячно получал не менее 90 тыс. гривен, общая сумма вознаграждения достигла $30 тыс.

После нескольких ранений, армянин дезертировал из войск и покинул Украину. В октябре 2024 года его задержали при попытке попасть в Россию в аэропорту Домодедово, после чего преступника арестовали.

В марте российская делегация на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности заявила, что с начала спецоперации в ряды украинской армии вступили более 15 тыс. наемников. Из них, по данным от 2025 года, в ВСУ все еще остаются 2 тыс. человек. Председатель СКР Александр Бастрыкин сообщал, что больше всего наемников приезжает из США, Канады, Великобритании и Грузии.

Никита Черненко