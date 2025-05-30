Экс-премьер Украины Азаров стал академиком РАН

Бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова избрали академиком Российской академии наук по специальности «горное дело». За проголосовал 521 действующий академик, против — 14, сообщает ТАСС. Николай Азаров — доктор геолого-минералогических наук. Его кандидатуру выдвинули в марте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Азаров

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Николай Азаров

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Тайное голосование по выборам новых академиков и членов-корреспондентов РАН состоялось 29 мая. Всего избрано 84 новых академика, 39 из них — представители 20 иностранных государств. Также выбраны 165 членов-корреспондентов.

На посту премьер-министра Украины господин Азаров находился с 2010 по 2014 год в период президентства Виктора Януковича. Также дважды в 2002–2005 и в 2006–2007 годах занимал пост первого вице-премьера и министра финансов Украины, был главой Государственной налоговой администрации Украины в 1996–2002 годах.

Сразу после отставки в 2014 году Николай Азаров переехал в Австрию. В Вене также проживает семья политика. В октябре 2021 года Печерский районный суд Киева заочно арестовал господина Азарова по обвинению в госизмене. По версии следствия, он действовал в интересах России в ходе работы над харьковскими соглашениями, подписанными в 2010 году. Договоренности касались предоставления Украине скидки на российский газ в обмен на продление пребывания Черноморского флота в Крыму после 2017 года на 25 лет.

Екатерина Отрашкевич