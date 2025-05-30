«РИА Новости»: фигурант дела о предотвращенном теракте в Москве был арестован 6 мая

Подозреваемый в подготовке теракта в столице, о предотвращении которого Следственный комитет объявил в пятницу, был арестован в рамках расследования другого уголовного дела еще 6 мая. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Фигурант был арестован Кунцевским районным судом 6 мая,— заявил собеседник агентства,— в рамках расследования уголовного дела о призывах к терроризму».

Как ранее сообщил СКР, в ходе обыска у фигуранта был изъят мобильный телефон, в котором следователи нашли «переписки с куратором украинских спецслужб» и задание «забрать "схрон" в лесопарке на западе Москвы». В тайнике было найдено самодельное взрывное устройство, которое, по версии следствия, подозреваемый планировал применить в одном из мест массового скопления людей. СКР возбудил уголовное дело о приготовлении к совершению теракта (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Екатерина Отрашкевич