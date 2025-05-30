СКР завел более 7 тыс. дел о преступлениях ВСУ с 2014 года

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Луганске. Ему доложили, что ведомство расследует порядка 7,2 тыс. уголовных дел о преступлениях «против мира и безопасности человечества» ВСУ, возбужденных с 2014 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Следственного комитета Российской Федерации Фото: Телеграм-канал Следственного комитета Российской Федерации

Количество потерпевших по делам превысило 25 тыс. мирных жителей. Более 7 тыс. из них погибли, включая 218 детей. На данный момент СКР завершил расследовать дела в отношении 626 фигурантов, дела против 588 человек передали в суд. Осужден 571 преступник, некоторые из них приговорены к пожизненному заключению.

Ведомство также разыскивает иностранных наемников, участвующих в боях на стороне ВСУ. Так, по материалам следствия, заочно приговорили наемников из Грузии, США и Колумбии.

19 мая господин Бастрыкин рассказал о возбуждении более 3 тыс. уголовных дел об ударах ВСУ по российским регионам. СКР завершил расследование 432 дела, 547 бойцов ВСУ получили по ним приговоры. 62 фигуранта приговорены к пожизненным срокам.

Никита Черненко