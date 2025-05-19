СКР завел более 3 тыс. дел против ВСУ из-за обстрелов России

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство возбудило свыше 3 тыс. уголовных дел по факту атак ВСУ в российских регионах. По словам господина Бастрыкина, больше всего обстрелов зафиксировано в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областях, в Крыму и Севастополе, а также в Краснодарском крае.

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Глава СКР сообщил, что к настоящему моменту завершено расследование 432 уголовных дел, по ним вынесены 408 приговоров в отношении 547 украинских военнослужащих. Большинству осужденных назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 8,5 до 29 лет, при этом 62 осужденных приговорены к пожизненному лишению свободы.

Также господин Бастрыкин заявил, что нанесение ударов по российским территориям вооружениями производства стран НАТО «демонстрируют истинные намерения по эскалации конфликта». «Такие действия киевского режима никак не смогут повлиять на ход боевых операций,— добавил глава СКР,— но приводят к разрушениям гражданской инфраструктуры».

По информации ведомства, с начала СВО в результате ударов по российской территории погиб 621 мирный житель.