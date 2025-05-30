Руководство СКА отправлено в отставку из-за неудовлетворительных результатов

Совет директоров петербургского хоккейного клуба СКА отправлен в отставку в связи с невыполнением поставленных целей. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Заседание совета директоров состоялось 30 мая. «Результаты работы совета директоров, главного тренера и тренерского штаба, руководящего менеджмента признаны неудовлетворительными», — сообщили в клубе.

Вместо Александра Медведева должность председателя совета директоров клуба займет Виталий Маркелов. Генеральным директором вместо Ольги Ловягиной назначен Никита Стеничкин.

В завершившемся сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА занял седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде play-off команда уступила московскому «Динамо» (2:4) и впервые с 2010 года не прошла в 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина.

Таисия Орлова