«Ригла» и «Апрель» захватили свыше 20% аптечного рынка России

За первый квартал 2025 года объем российского аптечного рынка достиг 553 млрд руб., превысив показатель аналогичного периода прошлого года на 8,4%. Об этом cообщает Forbes со ссылкой на аналитику компании DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Главными факторами роста стали инфляция и переход потребителей к более дорогим препаратам. При этом количество аптечных точек увеличилось незначительно — до 81,3 тыс. к концу марта против 80,7 тыс. на начало года.

Впервые две компании преодолели порог в 10% рынка. Лидером стала «Ригла» с долей 11,89%, на втором месте — кубанская сеть «Апрель» с 11,39%. Тройку замыкает «Планета здоровья» (7,42%), далее следуют «Имплозия» (5,36%) и «36,6» (5,30%).

Двадцатка крупнейших игроков управляет 44,5 тыс. аптек против 38,9 тыс. годом ранее. Их суммарные продажи выросли на 28%, а общая доля достигла 75,2%. Среди участников рейтинга только «Е-аптека» показала снижение оборота на 10% по сравнению с первым кварталом 2024 года.

Структура рынка продолжает концентрироваться. Доля федеральных аптечных сетей выросла с 46,7% в конце 2024 года до 48,3% по итогам первого квартала. Региональные и межрегиональные сети теряют позиции, а количество одиночных аптек остается на уровне 9,1 тыс. точек.

Консолидация продолжается за счет поглощений. «Ригла» приобрела 32 организации в десяти регионах Дальнего Востока и Сибири, 174 аптеки под брендом «Алия» в восьми субъектах и 55 точек калининградской сети «Новая аптека». Сеть «Неофарм» стала владельцем 40 аптек в Нижнем Новгороде.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае в январе—феврале 2025 года в аптеках продали 26,5 млн упаковок лекарственных препаратов на общую сумму 11,1 млрд руб. В денежном выражении объем вырос на 6,2%, а в натуральном сократился на 5,8%.

Анна Гречко