Гендиректор авиакомпании Ryanair заработал бонус €100 млн

Генеральный директор ирландского лоукостера Ryanair Майкл О’Лири получил право на бонус, размер которого превысит €100 млн. Это будет один из самых больших бонусов в корпоративной истории Европы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nadja Wohlleben / Reuters Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Одним из условий выплаты бонуса господину О’Лири является рост курса акций компании. Бумаги лоукостера стоили больше €21 в течение 28 дней, со 2 мая. Правда, еще одно условие пока не выполнено — топ-менеджер сможет получить вознаграждение, если проработает до июля 2028 года. Он возглавляет авиакомпанию с 1994 года.

Условия бонуса предусматривают опцион на покупку 10 млн акций Ryanair по цене €11,1 — существенно дешевле нынешних €23,7. Такая сделка принесет господину O’Лири более €100 млн. Стоимость уже принадлежащего ему пакета в 44 млн акций превышает €1 млрд по текущим ценам.

Условия выплаты топ-менеджеру были установлены акционерами Ryanair в 2019 году, уже тогда почти половина акционеров высказалась против столь значительных выплат.

Многие инвесторы и активисты критикуют огромные вознаграждения топ-менеджерам. Люк Хилдьярд, глава организации High Pay Centre, борющейся против высоких выплат руководителям корпораций, заявил, что огромный бонус О’Лири, который уже является миллиардером, чрезмерен, «морально сомнителен и практически неэффективен».

По данным High Pay Centre, в последнее время вознаграждения генеральных директоров крупнейших компаний в Британии растут быстрее, чем у их американских коллег.

Яна Рождественская