Зарплаты гендиректоров в Великобритании растут быстрее, чем в США

Вознаграждения генеральных директоров крупнейших компаний в Британии растут быстрее, чем у их американских коллег. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на подсчеты консалтинговой компании ISS Corporate. По ее данным, зарплаты директоров 100 крупнейших компаний Великобритании, входящих в FTSE 100, в этом году выросли на 11%, составив в среднем $6,5 млн. В тот же период зарплаты директоров 320 крупных американских компаний из S&P 500 увеличились на 7,5%, превысив $16 млн.

В прошлом году Ассоциация инвесторов, объединяющая более 250 крупных инвесторов с долями в британских компаниях, упростила правила повышения зарплат топ-менеджерам публичных компаний. Также аналитики отмечают, что в последнее время британские компании все чаще назначают гендиректорам большие бонусы, выплачиваемые в акциях,— ранее такая практика распространилась в США. Сама ISS регулярно рекомендует акционерам голосовать против повышения вознаграждений топ-менеджерам.

«Видимо, кампания за повышение вознаграждения гендиректорам, проводимая крупным бизнесом и финансовым лобби, убедила многих акционеров»,— отмечает глава исследовательского центра High Pay Centre Люк Хилдьярд. По его мнению, нынешняя культура оплаты труда в США способствовала «очень широкому экономическому неравенству» и теперь это может повториться в Великобритании.

Яна Рождественская