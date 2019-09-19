Почти половина акционеров Ryanair не поддержала выплату высоких бонусов главе авиакомпании

На состоявшемся сегодня,19 сентября, ежегодном общем собрании 49,5% акционеров Ryanair проголосовали против отчета о вознаграждениях, в соответствии с которым глава авиакомпании Майкл О`Лири может получить бонус до €99 млн. Кроме того, четверть акционеров проголосовали против переизбрания на новый срок председателя совета директоров Ryanair Дэвида Бондермана, сообщает Financial Times.

В феврале господин О`Лири подписал новый контракт, по которому он будет возглавлять крупнейший лоукостер Европы до 2024 года. По условиям контракта его заработная плата и ежегодный бонус были сокращены вдвое, до €500 тыс. Однако он получил также опцион на 10 млн акций Ryanair. Акции он может приобрести по цене €11,12, если в какой-то момент до 2024 года благодаря его работе прибыли авиакомпании достигнут €2 млрд или если стоимость одной акции на рынке превысит €21. При выполнении этих условий размер его бонуса может достичь €99 млн.

Однако за последние два года на фоне проблем с профсоюзами и задержек с поставками Boeing 737 MAX стоимость акций Ryanair только падала и сейчас составляет €9,76 на Лондонской фондовой бирже, а рыночная капитализация — €10,90 млрд.

Алена Миклашевская