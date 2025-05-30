Осужден бывший замглавы самарского ГУ МЧС

Бывший заместитель ГУ МЧС России по Самарской области Владислав Садовский признан виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст.285 УК РФ) и подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Об этом «Ъ-Волга» сообщил источник в силовых структурах.

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Доказательства по делу собрал первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области, и суд счел их достаточными для вынесения приговора. Подсудимый приговорен к двум с половиной годам условного лишения свободы с испытательным сроком два года.

Следствие и суд установили, что с 2022 по 2023 год фигурант уголовного дела незаконно согласовывал специализированным юридическим фирмам документацию по пожарной безопасности строящихся объектов недвижимости.

В частности, бывший замглавы регионального ГУ МЧС «вносил ложные сведения о коллегиальном принятии указанных решений», чтобы ускорить выдачу разрешительной документации. Таким образом, он нарушил процедуру государственного пожарного надзора.

В июне текущего года в Ленинском районном суде Самары должен начаться процесс по делу бывшего руководителя регионального ГУ МЧС Олега Бойко и пяти его экс-коллег. Им вменяется получение многомиллионных взяток за покровительство бизнесу в сфере пожарной безопасности.

Георгий Портнов