Минобороны Армении заявило о обстреле армией Азербайджана приграничного района

Минобороны Армении заявило, что утром 30 мая ВС Азербайджана снова открыли огонь в направлении села Хознавар Сюникской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Красильников / ТАСС Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Согласно сообщению на сайте ведомства, инцидент произошел в период с 0:10 до 1:00. В Армении призвали Азербайджан расследовать факт обстрела и выступить с публичными разъяснениями.

29 мая Минобороны Армении уже обвиняло Азербайджан в ночном обстреле Хознавара. В Ереване также заявляли о проведении консультаций по подписаниям мирного соглашения с Баку. На данный момент все упирается в требования азербайджанской стороны о роспуске Минской группы ОБСЕ и об изменении армянской конституции.

Подробнее о переговорном процессе — в материале «Ереван и Баку сделали шаг к миру».

Степан Мельчаков