Минобороны Армении заявило о обстреле армией Азербайджана приграничного района
Минобороны Армении заявило, что утром 30 мая ВС Азербайджана снова открыли огонь в направлении села Хознавар Сюникской области.
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Согласно сообщению на сайте ведомства, инцидент произошел в период с 0:10 до 1:00. В Армении призвали Азербайджан расследовать факт обстрела и выступить с публичными разъяснениями.
29 мая Минобороны Армении уже обвиняло Азербайджан в ночном обстреле Хознавара. В Ереване также заявляли о проведении консультаций по подписаниям мирного соглашения с Баку. На данный момент все упирается в требования азербайджанской стороны о роспуске Минской группы ОБСЕ и об изменении армянской конституции.
Подробнее о переговорном процессе — в материале «Ереван и Баку сделали шаг к миру».