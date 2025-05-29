Ереван по дипломатическим каналам проводит консультации по соглашению с Баку

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Ереван проводит консультации по дипломатическим каналам по подписанию мирного соглашения с Азербайджаном. По его словам, пока азербайджанская сторона представляет свои подходы к препятствиям к подписанию, армянская — свои.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости Фото: Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости

«В настоящее время мы проводим консультации по дипломатическим каналам по подписанию мирного соглашения с Азербайджаном. Мы продолжаем работу по подписанию мирного соглашения, поскольку его текст окончательно доработан и единственной необходимостью является его подписание»,— сказал Армен Григорян на брифинге (цитата по Armenpress).

13 марта Армения и Азербайджан сообщили о согласовании последних двух спорных пунктов мирного соглашения из 17. Ереван заявил о готовности обсуждать место и сроки подписания документа. Азербайджанская сторона считает подобные обсуждения преждевременными. Баку выдвигает еще два требования для урегулирования отношений стран: роспуск Минской группы ОБСЕ, деятельность которой приостановлена после 2022 года, и изменение конституции Армении.

Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном и заявление о роспуске Минской группы ОБСЕ одновременно. Что касается изменения конституции, то принять новую армянское правительство сможет не раньше июня 2026 года. При этом на этой неделе армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что если Конституционный суд не найдет противоречий в конституции страны и мирном договоре, менять основной закон власти не станут.

Подробнее о переговорном процессе — в материале «Ъ» «Ереван и Баку сделали шаг к миру».

Лусине Баласян