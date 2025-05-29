Армения обвинила Азербайджан в обстреле на границе
ВС Азербайджана открыли огонь в направлении Хознавара в Сюникской области, сообщило Минобороны Армении. В результате получил повреждения жилой дом.
По данным ведомства, инцидент произошел ночью в период с 1:00 до 1:15. Обошлось без пострадавших. «Призываем азербайджанскую сторону расследовать факт обстрела жилого дома в Хознаваре и выступить с публичными разъяснениями»,— отметили в министерстве.
В марте Армения и Азербайджан сообщили о согласовании последних двух спорных пунктов мирного соглашения из 17. Ереван заявил о готовности обсуждать место и сроки подписания документа. Баку выдвигает еще два требования для урегулирования отношений стран: роспуск Минской группы ОБСЕ, деятельность которой приостановлена после 2022 года, и изменение конституции Армении. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности внести изменения в конституцию.
Об отношениях стран — в материале «Ъ» «Ереван и Баку сделали шаг к миру».