Экс-глава Сибирского отделения РАН добился досрочного снятия судимости

Новосибирский областной суд снял судимость с бывшего председателя Сибирского отделения РАН Александра Асеева по делу о мошенничестве и отменил ему условный срок. Таким образом, была удовлетворена апелляционная жалоба защиты на решение Советского райсуда, рассказал сегодня «Ъ-Сибирь» адвокат Алексей Поздняков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Изучив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, Новосибирский облсуд учел, что Асеев отбыл более половины испытательного срока, оплатил штраф, своевременно выполнял возложенные на него судом обязанности, положительно характеризовался, имеет поощрения и награды»,— сообщил аккаунт судов общей юрисдикции региона.

Александр Асеев обвинялся в незаконной, по версии следствия, приватизации ведомственного коттеджа площадью около 600 кв. м. и стоимостью около 46 млн руб. В июне 2023 года его приговорили к четырем годам условно с испытательным сроком в три года и штрафу в размере 500 тыс. руб., признав виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальная санкция — десять лет лишения свободы). Академика обязали встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции. Коттедж был передан в собственность государства. Защита, настаивающая на невиновности ученого, оспорила приговор в вышестоящих судебных инстанциях, но безуспешно.

В феврале 2025 года Александр Асеев обратился в Советский райсуд с прошением об отмене условного осуждения и снятии судимости, однако в этом академику отказали.

Илья Николаев