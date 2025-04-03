Экс-главе Сибирского отделения РАН Александру Асееву отказали в снятии судимости

Оставлено без удовлетворения прошение бывшего председателя Сибирского отделения РАН (СО РАН) Александра Асеева о снятии судимости за мошенничество с ведомственным коттеджем. Такое решение сегодня вынес Советский районный суд Новосибирска, сообщила его пресс-служба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В июне 2023 года Александра Асеева приговорили к четырем годам условно с испытательным сроком в три года и штрафу в размере 500 тыс. руб., признав виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальная санкция — десять лет лишения свободы). Академика обязали встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции и раз в месяц отмечаться там. Кроме того, коттедж площадью около 600 кв. м. и стоимостью около 46 млн руб., был передан в собственность государства. Защита оспорила приговор в вышестоящих судебных инстанциях, но безуспешно.

В феврале 2025 года Александр Асеев обратился с ходатайством о снятии судимости. В нем ученый указал, что за время после вынесения приговора выполнял установленные ему судом обязанности.

Илья Николаев