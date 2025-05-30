СКР возбудил уголовное дело из-за ночной атаки БПЛА на Курск с одним раненым

Главное военное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о теракте (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) из-за атаки ВСУ на Курск. Об этом сообщили в ведомстве.

Следователи установили, что ночью 30 мая украинские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру в облцентре. В результате были повреждены жилые дома и больница. Также пострадал водитель автомобиля, получив осколочные ранения. Ему оказывается медпомощь.

Военные следователи осмотрели место происшествия, обнаружили фрагменты БПЛА с маркировками и надписями на украинском языке. По ним назначена взрывотехническая экспертиза.

Сегодня врио губернатора Александр Хинштейн рассказал, что в результате атак беспилотников ВСУ на Курск был ранен 27-летний местный житель, ехавший в машине. Также обломками БПЛА повредило здание курской горбольницы №1. Из пациентов при этом никто не пострадал.

Позже господин Хинштейн уточнил, что пострадавшему курянину провели операцию, и сейчас он находится в реанимации. В горбольнице №1 выбито несколько окон и повреждена фасадная плитка. Остекление повредило в кожвендиспансере, зданиях судмедэкспертизы, облстоматологии и офтальмологического центра. Осколками посечены три служебных автомобиля.

Кроме того, повреждено остекление двух МКД, общежития, здания торгово-промышленной палаты. Незначительные повреждения получили четыре автомобиля.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов