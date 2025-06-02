В Татарстане планируют создать совет по вопросам развития креативных индустрий

В Татарстане планируют создать координационный совет по вопросам развития креативных (творческих) индустрий. Информация об этом появилась в проекте распоряжения Кабмина республики, который проходит антикоррупционную экспертизу.

В состав совета могут войти премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, вице-премьер республики Лейла Фазлеева, начальник Управления культуры и развития языков народов Ляйсан Низамова. Членами совета также станут первый замглавы Минкульта Юлия Адгамова, председатель Торгово-промышленной палаты Шамиль Агеев, первый замглавы Минсельхоза республики Ленар Гарипов и др.

Контроль за исполнением распоряжения будет возложен на Минкульт Татарстана.

В апреле 2025 года в республике был принят законопроект о развитии креативных индустрий. Инициатива была подготовлена после принятия Федерального закона № 330-ФЗ в августе 2024 года.

Диана Соловьёва