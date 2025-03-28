В Татарстане в I чтении приняли закон, регулирующий деятельность креативных студий

Госсовет Татарстана в первом чтении принял закон, регулирующий деятельность креативных (творческих) студий. Об этом стало известно в ходе восьмого заседания республиканского парламента.

Проект закона был внесен Кабмином Татарстана, его представляла глава республиканского Минкульта Ирада Аюпова. Цель закона — стимулирование развития креативных индустрий, сообщила госпожа Аюпова. Согласно информации из документа, принятие закона не потребует дополнительных расходов из бюджета республики.

Госсовет Татарстана сможет законодательно регулировать отношения в сфере творческих студий, контролировать исполнение законов. Кабмин республики будет устанавливать порядок ведения реестра креативных студий, определять критерии для приоритетных студий и др.

Закон подготовили в связи с принятием Федерального закона № 330-ФЗ в августе 2024 году. Документ закрепляет основные понятия в отрасли творческих студий. Закон призван стать основой для оказания господдержки сферы.

Диана Соловьёва