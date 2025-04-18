В Татарстане приняли закон о развитии креативных индустрий

Госсовет Татарстана принял во втором чтении и в целом законопроект о развитии креативных индустрий. Проект закона представлял председатель комитета республиканского парламента по экономике, инвестициям и предпринимательству Рягат Хусаинов.

В ходе выступления господин Хусаинов сообщил, что после принятия закона в первом чтении комитет подготовил шесть поправок. Они носят редакционно-уточняющий характер и не меняют суть законопроекта, уточнил выступающий.

Цель закона — способствовать развитию креативных индустрий. Его подготовили в связи с принятием Федерального закона в августе 2024 года.

Диана Соловьёва