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В Новороссийске 30 мая пройдут учения со стрельбами

В морпорту Новороссийска 30 мая проведут учения с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Учения пройдут с 11:00 до 13:00, военные отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА, с молов военной гавани будут выполняться практические стрельбы из артиллерийской установки.

При проведении стрельб в акватории морпорта Новороссийска запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств. Также запрещаются любые виды подводных работ и водолазные спуски, в том числе с берега.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске наградили военных, защитивших город от массированной атаки БПЛА 3 мая. Награждение состоялось на аппаратном совещании в администрации города-героя.

Саркис Айвазян

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