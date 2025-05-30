В Новороссийске 30 мая пройдут учения со стрельбами

В морпорту Новороссийска 30 мая проведут учения с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Учения пройдут с 11:00 до 13:00, военные отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА, с молов военной гавани будут выполняться практические стрельбы из артиллерийской установки.

При проведении стрельб в акватории морпорта Новороссийска запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств. Также запрещаются любые виды подводных работ и водолазные спуски, в том числе с берега.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске наградили военных, защитивших город от массированной атаки БПЛА 3 мая. Награждение состоялось на аппаратном совещании в администрации города-героя.