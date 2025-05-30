ФАС в Хабаровске выявила картельный сговор автобусных перевозчиков

Антимонопольными органами в Хабаровске возбуждено и расследуется дело в отношении девяти местных крупнейших перевозчиков на автобусных общественных маршрутах, сообщает УФАС по Хабаровскому краю. Все они подозреваются в нарушении антимонопольного законодательства при установлении цен на проезд.

Как сообщается, в случае установления вины оборотные штрафы грозят ООО «Васильев», ООО «Автотранспортное предприятие Владивосток», ООО «Оператор», ООО «Вираж», ООО «Автотранспортное предприятие Дальнегорск», ООО «Дальтранс-ДВ», ООО «Магистраль Авто ДВ» и ряду индивидуальных предпринимателей.

Цены на автобусных маршрутах у перевозчиков в Хабаровске за последние месяцы почти синхронно повышались дважды — с 50 руб. до 55 руб., а затем и до 60 руб.

Эрнест Филипповский, Хабаровск