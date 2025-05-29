Госдеп не стал отвечать на вопрос об участи США в переговорах РФ и Украины

Пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс на брифинге не стала отвечать на вопрос о том, будут ли Соединенные Штаты принимать участие в переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле.

«Я не буду вдаваться в это. Мне нечего сказать вам об этом»,— сказала она.

Ранее представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, администрация США надеется на возобновление переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле на следующей неделе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил о предложении России провести второй раунд переговоров с Украиной в Стамбуле 2 июня. Он сообщил, что глава российской делегации Владимир Мединский передаст украинской стороне меморандум, охватывающий все аспекты устранения причин конфликта.

По итогам первых за три года прямых переговоров, которые прошли в Стамбуле 16 мая, Россия и Украина договорились подготовить меморандум с условиями урегулирования конфликта, а затем продолжить контакты.

Подробнее о первом раунде переговоров России и Украины — в материале «Ъ» «Россия и Украина перешли от дел к слову».