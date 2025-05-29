Дело Диего Марадоны начнется заново

Процесс по делу о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, слушавшемуся с 11 марта, признан недействительным. Об этом сообщил суд Буэнос-Айреса. Одна из трех судей, рассматривавших дело, Джульета Макинтач была уличена в злоупотреблении положением. Вместе с ней по обвинению в причинении смерти иконе мирового футбола проходят семь человек во главе с лечащим врачом Марадоны Леопольдо Луке. В случае признания виновными им грозит до 25 лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лечащий врач Марадоны Леопольдо Луке

Фото: Agustin Marcarian / Reuters Лечащий врач Марадоны Леопольдо Луке

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Злоупотребление Джульетой Макинтач положением выразилось в том, что судья по просьбе своего брата, связанного с одним из видеопродакшенов, получившим заказ на съемки документального фильма о процессе, санкционировала установку в зале заседания видеокамеры. Кроме того, после заседаний она давала интервью представителям съемочной группы. Нарушения, допущенные судьей Макинтач, были подтверждены рапортами полиции.

В итоге судья взяла самоотвод, а руководство суда решило, что в сложившихся обстоятельствах продолжать процесс нельзя. Теперь слушания (в рамках первого процесса было заявлено почти 200 свидетелей) начнутся с начала.

Подробнее о процессе по делу Марадоны — в материале «Ъ» «Диего Марадона пострадал от судейского решения».

Александр Петров