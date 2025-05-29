МВФ и Украина достигли предварительной договоренности о транше в $500 млн

Международный валютный фонд (МВФ) и украинские власти достигли предварительного соглашения о выделении Киеву транша в размере $500 млн. Об этом сообщили в пресс-службе МВФ. Средства предоставляются в рамках механизма расширенного кредитования (EFF).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Стрингер / РИА Новости Фото: Стрингер / РИА Новости

«При условии одобрения исполнительным советом МВФ (условий, согласованных рабочими группами МВФ и Украины. — "Ъ") Украина получит доступ к примерно $500 млн, что увеличит общие выплаты по программе до $10,65 млрд»,— говорится в сообщении, размещенном на сайте МВФ.

Как сообщили в организации, сотрудники МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала. Теперь его должен утвердить исполнительный совет МВФ. Заседание совета по этому вопросу состоится в ближайшие недели, уточнили в МВФ.

МВФ в марте 2023 года одобрил рассчитанную на четыре года программу для Украины в рамках механизма EFF. Она предполагает финансирование на сумму $15,6 млрд. В декабре 2024-го МВФ по итогам шестого обзора экономики страны выделил Украине очередной транш на $1,1 млрд. В конце марта совет директоров одобрил еще $400 млн.

Анастасия Домбицкая