Губернатор Владимиров: погибшего при взрыве вице-мэра Гурциева собирались повысить

Первый заместитель мэра Ставрополя Заур Гурциев, погибший в результате взрыва в ночь на 29 мая, должен был в ближайшее время перейти на работу в администрацию Ставропольского края на должность заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в опубликованном в Telegram-канале видеообращении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Владимиров

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Владимиров

Фото: пресс-служба президента РФ

Господин Владимиров рассказал, что господин Гурциев планировал в воскресенье отправиться на новый модуль обучения в рамках программы «Время героев». После двухнедельного отпуска он должен был сменить городской уровень управления на более высокий пост в краевой администрации. Губернатор подчеркнул личное знакомство с Зауром Гурциевым и отметил, что тот был перспективным руководителем, человеком с большими планами и достойным характером.

«Я был его наставником, он был первым участником "Времени героев"»,— сказал Владимир Владимиров. Он также выразил соболезнования семье погибшего — супруге, маме и троим детям — и пообещал, что власти сделают все необходимое для поддержки родственников.

По данным следствия, взрыв произошел из-за срабатывания предположительно самодельного взрывного устройства. Вместе с господином Гурциевым погиб его 29-летний знакомый. Возбуждено уголовное дело.

Подробнее — в материале «Ъ» «Заместителя мэра встретили с бомбой».